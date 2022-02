Dani Mateo y Cristina Gallego se convierten en Gabriel Rufián y Yolanda Díaz en El Intermedio, donde se ponen en la piel del portavoz de Esquerra y al vicepresidenta segunda para una cita en un restaurante italiano con el mejor camarero posible: El Gran Wyoming. Sin embargo, durante la cena todo son reproches.

Así, mientras la supuesta Yolanda Díaz quiere compartir "pizza mitad y mitad", el que sería Rufián no está de acuerdo: "Yo me cojo un risotto y tú ve por tu cuenta, que llevas una semana haciéndolo". Además, ella comenta al camarero: "Aquí somos republicanos", a lo que éste responde "Yo sí, tú ya no sé qué pensar". Los reproches se suceden por la tensa situación que están viviendo a cuenta de la reforma laboral, tal y como puedes ver en el vídeo principal.

El hit de Wyoming para ambientar la complicidad entre Sánchez y Díaz

El Gran Wyoming ha creado una canción para acompañar la buena sintonía entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el día que se ha aprobado la reforma laboral. Puedes escucharlo en este vídeo.