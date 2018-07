"Exaltar al franquismo nos ofende más que un chiste": ocho reflexiones de Wyoming que no dejaron indiferente a nadie

"Relacionar la muerte de Barberá con el derecho a informar sobre corrupción es una desfachatez"

El Gran Wyoming reflexiona sobre las acusaciones que algunos miembros del PP han vertido sobre los medios, relacionando la presión mediática con la muerte de Barberá. Dice que "el TS fue el que llamó a declarar a Barberá, no los medios y que fue el PP el que la apartó, no los medios". Señala que "su muerte no puede ser utilizada para coartar la labor esencial que en una democracia ejercen los medios".

"Es mentira que Hacienda seamos todos. Somos cuatro gilipollas que no sabemos jugar al fútbol"

El Gran Wyoming reflexiona en el pico de la mesa de El Intermedio sobre la polémica fiscal que rodea a Cristiano Ronaldo: "Con el desvío de 150 millones de impuestos a paraísos fiscales podemos decir que es la primera vez que supera a Messi".

"Un monumento que exalta el franquismo nos ofende más que un chiste"

Wyoming reflexiona en el pico de la mesa sobre la denuncia por el chiste sobre el Valle de los Caídos: "En ningún caso quisimos ofender el sentimiento religioso de nadie, lo que hicimos fue burlarnos de un monumento en concreto, el Valle de los Caídos, o como lo llama Dani Mateo, esa mierda, sin duda una expresión bastante desafortunada, porque allí está enterrado el generalísimo, lo correcto sería llamarle la mierdísima".

"El comunicado de la APM no responde a ninguna de las '5W' del periodismo"

El Intermedio analiza el comunicado de la Asociación de Periodistas de Madrid, que denuncia presiones de Podemos a periodistas. Wyoming se pregunta "¿Por qué los medios donde trabajan esos periodistas no han capitaneado la denuncia?" y asegura que no responde a las preguntas que se haría cualquier periodista: "Quién ha presionado, qué tipo de presiones, cómo y cuándo se han producido, por qué".

"El sentido común dice que una chica de 21 años no puede ir a prisión por un chiste sobre Carrero Blanco"

Wyoming reflexiona en el pico de la mesa sobre el caso de Cassandra, que se enfrenta a más de dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo por un chiste en Twitter sobre Carrero Blanco y afirma que "por encima de la ley mordaza o el código penal debemos aplicar el sentido común": "Como mucho la pueden condenar a un unfollow".

"PP, es vuestra culpa: tuvisteis tres años y no solucionasteis el problema de la estiba por estrategia política"

Wyoming reflexiona en el pico de la mesa sobre la fallida reforma de la estiba y las amenazas del Gobierno sobre la multa de Bruselas. "La liberalización de un sector nunca se asocia con una mejora de condiciones laborales, es la mejor forma de que te bajen el sueldo", señala Wyoming, que afirma que "la culpa de la multa no es de los estibadores sino de la inactividad del Gobierno”.

"Miembros del PP aprovechan la tragedia de Barberá para atacar a medios cuya función es informar"

Wyoming reflexiona en el pico de la mesa sobre las declaraciones de algunos miembros del PP en las que acusan a los medios de "linchar" a Barberá. Dice que "se muestran conmovidos por la muerte de Barberá, al mismo tiempo que hacen un uso político de su muerte".

"La única memoria que os importa son los discos duros de Bárcenas; no la memoria histórica"

Rafael Hernando asegura que los restos de Franco es un tema que no importa a nadie y Wyoming le ha respondido contundentemente: "Hay muchos españoles a los que sí les importa y quieren que se repare la memoria de las víctima del franquismo". Asegura que "nos son cosas del pasado, que Franco siga enterrado hoy en un monumento que le homenajea está pasando en 2017".