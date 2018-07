1. Cuando fue la 'Heroína Supervivienda'

El Gran Wyoming recordó en la visita de Ada Colau a El Intermedio cuando la alcaldesa de Barcelona se convirtió, en su época de activista y en pleno clímax de la burbuja inmobiliaria, en la 'heroína Supervivienda'. Colau destacó que se sentía "orgullosa" de ello.

2. Su pasado como actriz en una serie de televisión

La Hemeroteca de El Intermedio también sacó el pasado de la alcaldesa como actriz, un momento que ella recuerda con cariño, pero que confiesa que no se le daba muy bien: "No era lo mío y supe verlo a tiempo y me dediqué a otras cosas. Aunque siempre de todo se aprende".

3. Cuando se enfrentó a la Hemeroteca de El Intermedio

Además, El Gran Wyoming preguntó a Ada Colau si no creía que después de la 'Plataforma de Afectados por la Hipoteca' habría que formar la de 'Afectados por la Hemeroteca'. La política respondió con humor que, "con programas como este, sin ninguna duda".

4. Su deseada reunión con Manuela Carmena

La alcaldesa de Barcelona desveló que quería reunirse con las diferentes "candidaturas ciudadanas que irrumpieron con mucha fuerza, para algunos 'inesperada'", en la política española. Sobre todo, Ada Colau confesó que tenía "muchas ganas de tener un encuentro tranquilo con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena". El Intermedio cumple su deseo y esta noche ambas alcaldesas estarán en el plató para hablar del conflicto en Cataluña.

5. Descubriendo a su doble: Sean Penn

Por último, una de las noticias más sorprendentes y curiosas que ha dejado Ada Colau en El Intermedio fue cuando El Gran Wyoming descubrió al doble de la alcaldesa de Barcelona. Tras un error en el que un periódico nombraba una foto de la política como "José Bono", el presentador no dudó en destacar que "si hay un hombre que se pueda confundir con Ada Colau es Sean Penn".