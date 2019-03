EL NUEVO "PLAN" DE LA DGT

El Intermedio presenta el nuevo anuncio de la DGT en el que anuncia su nuevo y "sofisticado" plan para que "no vuelva a repetirse" el caos en la nieve: "Conductor, recuerda, si este invierno quieres salir de viaje y no quedar atrapado por la nieve, vete a Sevilla". "DGT, no podemos conducir por ti, de hecho no podemos hacer nada por ti", concluye.