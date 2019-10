En la segunda entrega de 'Debate por la cara' El Gran Wyoming y Dani Mateo se han metido en la piel de Pedro Sánchez y Pablo Casado, protagonizando un duro enfrentamiento cargado de acusaciones.

"No tiene sentido de Estado. Como todo el mundo sabe, el PSOE ha presentado un programa de 300 puntos con los que nadie puede estar en desacuerdo. Está ideado para gustarle a los jóvenes, a los pensionistas, a los dependientes, a los cazadores, a los ecologistas, a los altos, a los bajitos, a todo el mundo", ha señalado un Wyoming convertido en el líder socialista.

Tras escuchar estas declaraciones, Pablo Casado ha señalado que "al único al que le gusta (el programa de los socialistas) es a Juan Antonio Bayona, que va a comprarle los derechos para hacer la segunda entrega de 'Lo Imposible". Además, el líder del PP ha asegurado que la intención de su partido es "gustarle a los españoles de bien, a los que tienen cinco hijos, dos perros y una filipina".

En cuanto a los pactos, Dani Mateo, en la piel de Casado, ha asegurado que él "sería capaz de pactar con Vox, Ciudadanos e, incluso, con el PSOE. Lo que nunca haré será lo que hace el señor Sánchez, que es retozar con sus amiguitos Torra y Otegi", ha apuntado, al mismo tiempo que enseñaba un montaje del presidente en funciones en la cama con el coordinador de EH Bildu. y el president de la Generalitat

Sin embargo, Pedro Sánchez ha asegurado que no está dispuesto a pactar con "nadie". "No sería capaz de llegar a un acuerdo ni con mi propio partido, pero no es mi culpa, es que ellos me odian. Pero no se preocupen, voy a repetir las elecciones hasta que consiga una mayoría absoluta. Si estáis bloqueado es porque queréis, votad bien coño", ha sentenciado el socialista.

