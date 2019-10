Dani Mateo se reúne con una Esperanza Aguirre muy peculiar en la sección de 'Entrevistas por la cara'. El Gran Wyoming no duda en tomarse un líquido para convertirse en la política y contestar a todas las preguntas del humorista.

Aguirre es una de las personalidades políticas más relevantes de nuestro país: fue ministra de Cultura, presidenta del Senado, presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP madrileño.

"En este país he sido prácticamente todo. Me falta lo de presidenta del Gobierno y ganadora de 'La Voz Senior', reconoce Aguirre antes de arrancar a cantar un chotis.

El próximo 18 de octubre tendrá que declarar ante el juez como imputada en la trama Púnica, en relación a la presunta financiación ilegal del PP. Cuando Dani Mateo le pregunta si conoce la existencia de una contabilidad paralela en su partido, ella dice que es mejor llamarlo "contabilidad externalizada". Eso sí, apunta: "He ingresado el mismo dinero negro en campaña que dinero normal en parquímetros, ni un euro".

También niega haber adjudicado contratos públicos a dedo: "Una no puede estar en todo, estaba muy ocupada 'in' privatizando". Además, señala que no se siente sola y que Isabel Díaz Ayuso es una digna sucesora de su estirpe: "Sangre de mi sangre y community manager de mi perro. Seguro que me apoya, porque se apoya en cualquier cosa. Ella se ha apoyado en Vox para ser presidenta".

La expresidenta madrileña también reconoce que no echa de menos la primera línea política: "He descubierto que en la política me pasa igual que con el aparcamiento, prefiero en segunda fila".

Cuando Dani Mateo tiene la intención de despedir a la política, Aguirre salta: "Tú no sabes a quién tienes delante. A mi me quieren en las mejores cadenas de televisión del mundo". Y después añade que le llueven las entrevistas y que va a rechazar una con Oprah Winfrey: "No es porque yo sea racista, todo el mundo sabe que un día abracé a una negra".