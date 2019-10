El Intermedio ha estrenado su sección 'Debates por la cara' con el 'enfrentamiento' entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. Y es que, El Gran Wyoming y Dani Mateo se han metido en la piel de los líderes de Unidas Podemos y Más País para protagonizar el debate decisivo de cara a las elecciones generales del 10N.

La primera intervención ha estado protagonizada por los reproches de Pablo Iglesias al que fuera su compañero de partido. "Nosotros siempre estaremos dispuestos a pactar, pero no a dejarnos humillar. La pregunta que le haremos a los inscritos e inscritas será esta: '¿Quieres conservar tu dignidad o prefieres arrastrarte por un silloncito como el traidor de Errejón?'", ha señalado.

Tras estas acusaciones, el líder de Más País le ha instado a disculparse con él y "con toda la izquierda por la irresponsabilidad que ha cometido perdiendo esta oportunidad". "Si yo hubiera estado en tu lugar, los españoles tendrían un Gobierno progresista o, por lo menos, un Gobierno", ha apuntado, haciendo referencia al fracaso de las negociaciones con el PSOE.

El segundo bloque ha sido el de programas electorales. Andrea Ropero les ha preguntado a los dos políticos por qué se parecen tanto los dos documentos."El de Más País es un plagio del nuestro, la única manera de diferenciarlos es que el nuestro tiene unas gotitas de sangre al final, son de la puñalada que me dio Errejón", ha señalado Dani Mateo, en el papel de Iglesias.

Por su parte, Íñigo Errejón ha destacado que "el programa de Más País es Cayetano Rivera y el de Unidas Podemos es Paquirrín, es decir, tienen el mismo ADN, pero con resultados diferentes".

A pesar de estos reproches, el momento de más tensión se ha vivido con el minuto de oro, cuando Iglesias ha ofrecido a Errejón un "tupper de empanadillas", alegando que este "es el precio" del líder de Más País. "Son congeladas, como tu corazón. Vete con la vieja", le ha dicho. "Españolas, españoles, yo no les voy a pedir el voto, pero Íñigo no va a conseguir acabar con los caminantes blancos", ha sentenciado.

"No he venido a pelearme con quien fue mi 'best compa for ever', con el que he compartido todo, hasta la cama. Pero estoy haciendo con él lo que él hizo con España, bloquearle. Quienes nos están viendo son inteligentes y entienden que el 10N podemos entrar en un bucle infinito, España necesita un cambio", ha finalizado Íñigo Errejón.