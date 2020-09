El Intermedio arranca temporada con una nueva sección, El Intermedio records, en donde presentan los mejores hits del momento, como el protagonizado por el rey Juan Carlos I, al ritmo de Julio Iglesias y su 'Soy un truhan soy un señor'.

"Me gustan las mujeres, me gusta el vino", afirma en el hit, donde destaca que "amo la vida, amo el amor, soy un truhán soy un señor'". Finalmente, el rey termina gritando "¡viva España!". Tras ver el temazo, Dani Mateo destaca que "por muy mal que le vaya su carrera de cantante, una cosa está garantizada, no acabará tan mal como su carrera de monarca".

La íntima 'conversación' entre Wyoming y el rey Juan Carlos

El rey Juan Carlos se 'confiesa' a El Gran Wyoming en este vídeo justo antes de que el presentador 'coja' un vuelo hacia El Intermedio: "Si ves a mi mujer dile que lo siento mucho, que me he equivocado y no volverá a ocurrir". Además, su majestad se pregunta "qué es eso de trabajar".

Otros hitazos de El Intermedio

El rey Felipe también ha protagonizado un hitazo en El Intermedio, esta vez con letra de Iván Lagarto. El colaborador del programa mostró el 'otro' discurso del monarca tras las caceroladas que surgieron por toda España durante su discurso oficial sobre el coronavirus. "Tenemos que aguantar", es el título del hit.

Isabel Díaz Ayuso también se ha atrevido con el reggaeton gracias a esta creación del colaborador de El Intermedio. Iván Lagarto hizo de las declaraciones de la presidenta en la que dijo que "muchos políticos de este país se han dedicado a hacer el paleto" una canción que hizo "temblar a Rosalía".

Con música bélica, también el presidente del Gobierno con tambores y trompetas interpretaba el 'himno del coronavirus', un montaje que Iván Lagarto hizo con las declaraciones de Sánchez sobre el COVID-19: "Nuestros compatriotas están librando una guerra, nada nos va a detener hasta vencer".