El Gran Wyoming ha entrevistado a su majestad justo antes de volar a España para dar comienzo a El Intermedio. En su conversación, el rey ha expresado al presentador su voluntad de marcharse de Abu Dhabi: "Te dije que hubiera preferido ir a la República Dominicana, a Brasil, a Oropesa...", ha explicado.

Además, su majestad se ha mostrado preocupado por su imagen en España: "¿Qué van a pensar de mí en España, Wyoming? Al fin y al cabo me has traído a una dictadura árabe... aquí no tienen aquello por lo que yo he luchado toda mi vida: el jamón del bueno y los elefantes".

Sin embargo, el rey ha afirmado que no echa nada de menos. "Lo único que si ves a mi mujer dile que lo siento mucho, que me he equivocado y no volverá a ocurrir", ha afirmado el monarca, que ha asegurado que le enviará un mensaje a cada una de ellas mediante el grupo de WhatsApp que ha creado con ellas, "La Entrañables".