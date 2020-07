The very best of El Intermedio

El 'dardo' de Wyoming a Cs tras el tenso encuentro entre Igea y Arrimadas: "Ha perdido mucho como partido pero ha ganado como reality show"

Wyoming analiza el tenso encuentro que han protagonizado Francisco Igea e Inés Arrimadas delante de los medios de comunicación. En este vídeo puedes ver el 'dardo' que le lanza el presentador de El Intermedio a la formación naranja tras ver las discrepancias de ambos candidatos.