Santiago Abascal se ha mostrado muy preocupado por la crisis interna que vive el Partido Popular y ha evitado asumir que Vox sea el gran beneficiado del enfrentamiento. En esta línea, David Pareja, que en este sketch se convierte en un portavoz de la formación de la extrema derecha, ha decidido grabar un comunicado para dejar claro que la guerra en el PP no alegra a este partido.

Sin embargo, no tardará en darse cuenta de que esconder el regocijo en Vox va a ser una tarea complicada. Tras varios intentos infructuosos sin poder contener la risa, Pareja se da cuenta de que "esto no va a colar" y de que no termina de entender por qué la guerra entre Ayuso y Casado perjudica a la formación de extrema derecha "si ganamos votos, ¿es malo para España, o cómo?". Finalmente se entrega a la algarabía de una fiesta en la sede de Vox donde no falta la Macarena, copas y hasta disparos al aire. Esto, y más, en el vídeo sobre estas líneas.