¿Compramos demasiado? Los españoles confiesan sus pecados más 'consumistas' en El Intermedio

Nos trasladamos al centro de Madrid para preguntar a los viandantes sobre sus compras en pleno mes de enero. "No necesito ni calcetines ni camisa, pero es venir aquí y ya sabes a lo que vienes", confiesa una señora.

"Braguitas, tangas y una vela de vainilla. No debería comprar mucho pero las rebajas me pueden", confiesa una joven. "No lo necesito pero hemos venido aquí a comprar y estamos un poco consumistas", ha declarado una mujer.

Un hombre confiesa que tiene 20 zapatillas, una mujer admite que puede tener "igual" 25 jerséis y otra joven tiene "exclusivamente dos armarios de cuatro puertas sólo para prenda exterior". Estas son algunas de las alarmantes pruebas del nivel de consumismo en España. Puedes ver las demás en este vídeo.

