Manuel Burque, Usun Yoon y Joaquín Reyes suben al escenario para recordar con El Gran Wyoming su paso por El Intermedio cuando se cumplen 18 años del inicio del programa. "Estoy muy contento de estar aquí porque en casa me aburro", destaca Burque, afirma que admira "profundamente" a Wyoming. "De ti he aprendido muchas cosas", confiesa Burque, que desvela cuál es la principal: "Que se puede llegar a la jubilación con menos años cotizados que Froilán".

"Y luego, toda esa gente que dice que en El Intermedio solo se critica a la derecha, a todos esos locos, les digo que en este programa me he vuelto más plural", destaca Burque, que afirma que en su sección se ha acercado a gente a la que nunca se habría acercado: "A no ser que su avión se estrellara en los Andes y hubiese tenido mucha hambre".

Por ejemplo, Álvaro de Marichalar, al que Manuel Burque entrevistó en su sección de El Intermedio, como recuerda en el vídeo principal de esta noticia.