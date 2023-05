María Avizanda acompaña a Lucía Mbomío, hija de un guineano y una segoviana, por las calles de Alcorcón, su ciudad natal, para visitar algunos de los sitios donde las personas racializadas se enfrentan a situaciones de racismo en su vida cotidiana.

La periodista y autora de la novela 'Hija del camino' explica que las estaciones o lugares donde suele haber transporte son "fundamentales para las identificaciones por perfil racial", aquellas en las que te paran aunque no estés haciendo nada para pedirte la documentación. Esta señala que este hecho tiene consecuencias en términos de criminalización, pues "si siempre paran a las mismas personas, al final la gente acaba pensando que esas personas han hecho algo", dice.

Otra situación a la que se enfrentan es a la hipersexualización, ya que asegura que en el caso de la mujer negra "es muy común y comienza antes que en el caso de las mujeres blancas", indica. Además, cuenta que "es un problemón que genera ansiedad a la gente cuando alguien se queda sin vivienda y tiene que volver a alquilar" y detalla un caso en el que una conocida quiso alquilar un piso y la propietaria le pidió explicaciones por no avisar sobre su color de piel.

La escritora subraya que el auge de votos de la extrema derecha en las elecciones "no es una buena noticia para las personas migrantes y de ascendencia migrante": "Da igual que tengamos nacionalidad española o no". "El racismo está en toda la sociedad, ya existía antes del partido de las tres letras, que no se nos olvide", sentencia.