Dani Mateo recoge los casos de "los padres que jamás recibirán una taza al mejor padre del mundo". Para empezar, muestra el vídeo de un padre que le regala un huevo de chocolate a su hijo.

Le pide que lo muerda fuerte, porque "si no, no se rompe" y el pequeño, obediente, muerde fuerte y el huevo (que no era de chocolate, sino normal) se le estalla en la boca mientras el padre no para de reírse. "No entiendo por qué este es un mal padre, el niño le pidió un huevo sorpresa y el padre ha cumplido con la mitad: le ha dado una sorpresa", apunta El Gran Wyoming.

La siguiente historia es la de una madre que nada más dar a luz coge su teléfono móvil en vez de tener entre sus brazos a su hijo. Otro caso es la de la imagen de dos padres que se lanzan a su hijo "como si fuera un frisbee", entre dos rocas.

Los presentadores también recogen la historia de un padre que ata con cinta aislante a su bebe a la pared, el de otro progenitor que simula su propia muerte para asustar a su hija, o el caso de una madre que obligó a que el avión en el que viajaba regresase al aeropuerto porque se había olvidado allí a su bebé.

Además, El Intermedio celebra el Día del Padre saliendo a la calle para conocer qué es lo que más avergüenza a los jóvenes de sus propios padres. "Que cante en público" o "que te persiga por la calle", son algunas de las cosas que más preocupan a los hijos que hagan sus padres.