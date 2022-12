En una nueva entrega de 'Mujer tenía que ser', Sandra Sabatés entrevista a Anna Muzychuk, campeona del mundo de ajedrez que, en 2017, perdió sus títulos al negarse a participar en el Mundial de Arabia Saudí. Sobre esta decisión explica que fue porque "pensaba que no era justo que se celebrase en un país donde no se respetan los derechos de las mujeres". Asegura no arrepentirse, pues recuerda que desde entonces "la comunidad ajedrecística entendió que era un error y no se han vuelto a celebrar campeonatos de este tipo allí".

Como refugiada ucraniana junto a su hermana en España, Anna afirma que la situación en su país es "muy complicada": "Llevamos ya nueve meses sin ver a nuestros padres", comenta la ajedrecista, que en el vídeo sobre estas líneas agradece la acogida recibida en nuestro país.