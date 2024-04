Tras el análisis de Wyoming sobre las adaptaciones literarias de los políticos en la precampaña de las elecciones catalanas, Dani Mateo pide separar libros y política "porque no siempre sale bien".

En el vídeo sobre estas líneas, y aprovechando que hoy es el Día del libro, Dani recuerda esos momentos en que los políticos "les da por hacerse los listos y leídos" y terminan metiendo la pata. Es el caso de Pedro Sánchez, que en su libro 'Manual de resistencia' recogía una cita que, según él, era de San Juan de la Cruz y en realidad era de Fray Luis de León. "Avergonzó mucho a Sánchez, o le avergonzará el día que se lea su libro", ironiza.

Sin embargo, el presidente del Gobierno no es el único, también le ha pasado a Alberto Núñez Feijóo al hablar de una novela de George Orwell: "Confundió el título 1984, con el año de publicación", indica Dani que asegura que a Feijóo "le pasó lo mismo con la Biblia, acabó y pensó 'me he leído dos testamentos y al final no sé quién se quedó la herencia".