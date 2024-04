La adicción al juego es un problema cada vez más extendido entre los jóvenes dada la facilidad para acceder a salas de juego o a las apuestas online. Andrea Ropero charla sobre esta problemática con Unai Garma, un joven de 27 años que comenzó a apostar con 15 años. Garma, además, es fundador de 'A90°', un proyecto en el que busca concienciar sobre ello y ayudar a jóvenes que están en esta situación.

Como le cuenta a Andrea, al principio conseguía el dinero gracias a la paga que le daban sus padres pero, poco tiempo después, ya comenzó a engañarles: "Les engañaba en todo, tenía comidas y cenas todas las semanas, luego empecé a robar dinero en casa". Su familia, además, tenía una hucha donde guardaban dinero para poder irse de vacaciones y la vació entera. "Me acuerdo que no pudimos ir ese verano de vacaciones porque robé todo el dinero que habían metido mis padres". Ese fue el punto de inflexión que le llevó a comenzar a ir a terapia.

"Cuando me pillaron, abrieron la hucha y les dije la verdad, y fue allí cuando mis padres me pusieron entre la espada y la pared. Me dijeron que había que cambiar", recuerda el joven. "Fui a una psicóloga especialista y luego encontré la Asociación Ekintza Aluviz para hacer la rehabilitación", explica. Unai expone que al principio quería dejar la asociación ya que todos eran más mayores que él y sentía que él no estaba tan mal. Pero su madre le dio un ultimátum: "O te dejas ayudar o te echamos de casa". "Con la primera terapia grupal me di cuenta del grave problema que existe y hasta dónde puedes llegar", concluye.