Thais Villas visita un colegio para averiguar si los niños y niñas están concienciados con los hábitos de alimentación saludables. "Tenemos que comer para no aflojarnos y al final andar como muy pachuchos", explica Olivia a la reportera de El Intermedio.

Los pequeños y pequeñas desvelan a Thais cuáles son sus platos preferidos y aquellos que no les gustan tanto. También sus 'tácticas' para librarse de comerse lo que no les gusta, como Victoria, que afirma que "mi truco es poner carita mona para que me perdonen". Además, confiesan si se come mejor en el cole, en casa de sus padres o de sus abuelos. En este sentido, Sofía lo tiene claro: "Las lentejas de mi padre...¡qué asco!". Sus divertidas respuestas, en el vídeo sobre estas líneas.