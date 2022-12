La tajante respuesta de Wyoming al Gobierno tras esquivar la polémica de 'Billy el Niño': "Está acusado de crímenes de lesa humanidad"

Después de que Isabel Celaá dijera que "'Billy el Niño' es un ciudadano libre que puede acudir a los lugares a los que le inviten", El Gran Wyoming responde tajante: "No es exactamente así, es un ciudadano libre acusado de crímenes de lesa humanidad y el lugar al que le invitaban era un acto oficial de la Policía Nacional".

El terrible relato de Rosa García Alcón sobre las torturas de 'Billy el Niño': "Me daba palos en la planta de los pies durante horas"

Gonzo entrevista a Rosa García Alcón, víctima de las torturas de Billy el Niño, quién explica el infierno que vivió cuando fue detenida por el expolicía: "Me recibió con varios puñetazos". "Disfrutaba pegando, sembrando el terror ante los desprotegidos. Me decía que me iba a matar tirándome por la ventana y decías pues hazlo, así acaba esto'".