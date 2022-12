El mensaje de Wyoming sobre los refugiados: "Debemos devolverles el favor, ellos acogieron a los españoles que huyeron de la Guerra Civil"

El Gran Wyoming lanza un tajante mensaje desde El Intermedio sobre los refugiados: "El derecho de asilo es algo que recoge no sólo la Ley Constitucional, también nuestra Constitución" y "debemos devolverles el favor, ellos acogieron a millones de españoles que huyeron de la Guerra Civil y la Posguerra".

El dramático testimonio de una de las refugiadas que espera la cita para pedir asilo: "Esto es inhumano, pero lo prefiero a una bala en mi cabeza"

se traslada al barrio madrileño de Aluche para hablar con los migrantes que esperan a las puertas de la comisaría para conseguir una solicitud de asilo. Una joven, que prefiere no dar su nombre para "evitar represalias", explica que "en Nicaragua tenía trabajo, familia y amigos, pero la Policía le acusó de financiar el terrorismo por donar comida y medicamentos".

La espera de Diana para conseguir la solicitud de asilo en 2020: "La explicación que nos dan es que no les queda papel para los formularios"

Diana ha hecho cola frente a una comisaría durante toda la noche para conseguir una solicitud de asilo. Sin embargo, la solución que le han dado es "irrisoria": "Me han dado una cita para noviembre de 2020. Según dicen, entro en una base de datos, pero no me explican mis derechos y mi situación es irregular".

¿Acompañará Wyoming a Gonzo a llevar mantas a los migrantes que esperan frente a la comisaría para pedir asilo?

Gonzo lanza su pregunta incómoda a El Gran Wyoming para si es "una persona solidaria y comprometida como presume": "¿Te vienes conmigo a llevar mantas a la gente que hace cola durante toda la noche?" ¿Cuál será la decisión del presentador?