La espera de Diana para conseguir la solicitud de asilo en 2020: "La explicación que nos dan es que no les queda papel para los formularios"

NOCHES DE ESPERA PARA CONSEGUIR UNA SOLICITUD

Diana ha hecho cola frente a una comisaría durante toda la noche para conseguir una solicitud de asilo. Sin embargo, la solución que le han dado es "irrisoria": "Me han dado una cita para noviembre de 2020. Según dicen, entro en una base de datos, pero no me explican mis derechos y mi situación es irregular".