Manuel Burque cree que, por coherencia, PACMA "debería de estar presidido por un animal, o por lo menos por 'el Cigala', que es humano, pero también marisco".

La primera pregunta del humorista a la presidenta de la formación, Silvia Barquero, es clara: "Vengo en son de paz, ¿Me vas a agredir?". Ante la cara de sorpresa de Barquero, Burque aclara que "ha visto en la tele que agreden mucho, que interrumpen festejos y que llaman 'asesino' a un niño que se come un bocata de jamón".

La presidenta de PACMA acaba haciendo su primera confesión "Yo he comido jamón. Soy vegana desde hace 20 años y lo último que dejé de comer es jamón, porque vi en el plato los restos de un animal".

Sobre si les preocupan las personas, Barquero asegura que sí, pero que "para conseguir una sociedad más justa también hay que considerar a los animales que son nuestros compañeros de planeta". "No estamos tan alejados de ellos", añade. "¿Me respetas igual que a un pollo?", pregunta Burque compungido. "Yo te respeto a ti y respeto también al pollo, por eso no me lo como", es la respuesta de la líder de la formación.

Es en ese momento en el que Silvia Barquero presenta a Trudi, una perra apadrinada. "Un cerdo es igual que un perro", afirma la política, y Burque insiste: "Los perros están para hacerte compañía, no están ricos como los cerdos".

Además, durante la entrevista Silvia Barquero reivindica el fin de la tauromaquia: "Las tradiciones que causan dolor hay que dejarlas en el pasado".

Por su parte, el humorista y colaborador, ha salido a la calle a preguntar: ¿Son asesinas las personas que comen carne?. "Tengo más derecho a comer jamón que el cerdo a no sufrir", declara uno de los entrevistados.