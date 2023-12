'Aznarito y Felipón' han decidido asistir a El Intermedio para comentar el especial de Navidad del programa. A pesar de la infinidad de contenidos emitidos, no son del gusto de ninguno de ellos y, por eso, han descorchado una botella de champán para animarse durante la emisión.

'Aznarito' le propone a 'Felipón' que haga un brindis. El 'socialista' decide brindar por "la belleza y por las cosas grandes que tiene España: la democracia, la Constitución y el yate que me voy a comprar con mis huevos". El 'popular', además, le propone un popular 'juego de beber' "para divertirse un poco".

"Yo nunca, nunca he criticado al líder de mi partido", dice 'Aznarito', y ambos beben. "Yo nunca, nunca he pactado con nacionalistas", cuenta 'Felipón', y de nuevo ambos beben. La última prueba del juego es de 'Aznarito' que dice: "Yo nunca, nunca he tenido un sueño erótico con Pedro Sánchez". ¿Beberán los 'expresidentes'?