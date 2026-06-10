'Juan Carlos I' quiere unas vacaciones con emociones fuertes y 'Felipe VI' responde: "Tienes casi 90 años y medio cuerpo de titanio"

Wyoming y Raúl Pérez se convierten en el rey Juan Carlos y Felipe VI en un nuevo capítulo de 'El Bribón y el Borbón' donde intentan organizar las vacaciones de verano del rey emérito.

En una nueva entrega de 'El Bribón y el Borbón', 'Juan Carlos I' se encuentra planificando sus vacaciones. "Esta vez no es para llevarme los millones a las Islas Caimán", asegura el monarca a 'Felipe VI', que ya se imagina la portada del '¡Hola!': "Tú con dos mulatas en la cubierta del yate".

"La monarquía ya no aguanta más escándalos", afirma el 'monarca', que propone a su padre otras opciones de perfil bajo como una casa rural en Cuenca. "¿Y cuándo quiera hablar con alguien qué hago, le tiro los trastos a una cabra?", reacciona el 'rey emérito', que se niega.

'Felipe' le propone ir a la Polinesia francesa, pero 'Juan Carlos' tampoco está por la labor porque "eso es Francia y cierran los bares a las 5". En su lugar, sugiere irse a Filipinas para encontrarse con Isabel Preysler porque "esa mujer sabe valorar la madurez".

Al no ponerse de acuerdo, 'Felipe' le pregunta por qué no vuelve a Sanxenxo, aunque eso para el 'emérito' "no son vacaciones, sino vida normal".

El 'rey emérito' busca un viaje con "emociones fuertes", pero 'Felipe VI' le baja a la realidad: "Tienes casi 90 años y medio cuerpo de titanio, si quieres sensaciones nuevas coges el metro, que no lo has hecho nunca".

Finalmente, 'Felipe' le propone irse con él y Letizia a Mallorca, pero 'Juan Carlos' lo rechaza: "Menudo muermo, esa mujer ha nacido para bibliotecaria". En su lugar, prefiere quedarse no de Rodríguez, sino "de Borbón".

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