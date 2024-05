El Intermedio ha salido a la calle para preguntar a los jóvenes españoles si estarían dispuestos a ir a la guerra por su país. "Para eso está gente especializada como los militares", afirma una chica, que explica que, en su caso, le tendrían que ofrecer "lo primero dinero": "Por lo menos 4.000 euros al mes", apunta.

Otro joven sí que iría a la guerra para defender a España, aunque asegura que "no podría hacer otra cosa que animar al equipo". "No, no, no, no, no", comenta por su parte otra entrevistada: "He visto 'Hermanos de sangre' y sé lo que eso", argumenta esta chica, que si tuviera que poner una excusa para librarse, diría que "me duelen mucho los pies y si me los tengo que cortar, me los corto". En el caso de que se lo pidiera el rey, responde que "como si es mi madre" y que "me da más miedo las represalias de mi madre que la guerra".

Otro joven también se niega a ir a la guerra porque "no me importa tanto España", si bien haría una excepción si se lo pide el presidente del Gobierno: "Por Pedro, lo que sea", indica.

"Quiero mucho a España, pero me quiero más a mi", argumenta otro joven, que defiende que no cambiaría su opinión ni siquiera si se lo pide el jefe del Estado: "El rey me la suda", afirma este chico, que sin embargo comenta que, si es Pedro Sánchez quien le reclama, "si es importante, iría".