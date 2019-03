Joaquín Reyes es Rafael Hernando: "No puedo hacer humor inteligente, también tiene que entenderlo Floriano"

MASTER AND COMANDER EN CACHONDEO

Joaquín Reyes se viste de Rafael Hernando para presentar en El Intermedio su 'Club de la Comedia'. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso llega comentando que se ha encontrado a "los de Podemos" y se ha parado a hablar con ellos: "¿No ibais a limpiar España de corrupción, que os creíais Don Limpio? Pues os he pasado el algodón y está lleno de caca". Hernando se sorprende al ver que su público no se ríe, por eso se explica: "¿Queréis humor inteligente? Pues no puedo, porque lo que digo lo tiene que entender también Carlos Floriano".