Joaquín Reyes es Esperanza Aguirre: "Pecas, ¿has votado a Podemos? Di adiós al pienso de alta gama, rojo de mierda"

'TOCADA' TRAS LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMINAS

La candidata a la alcaldía de Madrid por el PP, encarnada por Joaquín Reyes, explica cómo lleva el fracaso electoral con la compañía de su perro Pecas, que también parece haberla fallado a juzgar por su collar republicano. Esperanza Aguirre confiesa en 'El Intermedio' que no está bien porque, aparte de ver 'soviets' por todos lados, se le está "yendo la olla, Camboya". "¿Me estaré volviendo 'loquer'? Desde las elecciones no levanto cabeza. Ahora me ha dado por pactar… ahora quiero pactar con todo el mundo", comenta.