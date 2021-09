Joaquín Reyes se metió en la piel de José María Aznar, en una edición de 'Zanguangos', para advertirnos sobre la pandemia de coronavirus y mandar un mensaje de esperanza. "Españoles, estáis de enhorabuena. Primero porque me he dignado a hablaros y segundo porque os he sacado de esta crisis", dio al respecto.

Pero 'el Aznar del futuro' no se refería a la crisis sanitaria y económica, sino a la del "peligroso Gobierno social comunista bolchevique marxista de Pedro Sánchez". Para ello, decidió crear "un nuevo país, 'España la buena'", y hacerse "emperador" tras derrocar al "peligroso Gobierno social comunista bolchevique marxista de Pedro Sánchez".