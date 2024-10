El Intermedio vuelve con un nuevo capítulo de la teleserie 'Fachas', que recoge el día a día de un grupo de amigos de ultraderecha que comparten piso: Santiago Abascal, Giorgia Meloni, Javier Milei, Donald Trump y Marine Le Pen.

Milei decide poner por quinta vez la final del mundial que venció la selección de su país, algo que no gusta mucho a Le Pen. "Esto es más duro que comerse una baguette de gasolinera", le dice la francesa. "Todavía os escuece en vuestro orgullo chovinista", responde el argentino. Pero, cuando quedan pocos minutos para que el partido termine se va la luz.

Trump aparece gritando que alguien ha intentado atentar "contra el mejor presidente de la historia de los EEUU". "Para un poco, usaste un secador de 300.000 vatios, hiciste saltar los plomos del edificio y de la cuadra entera", le reprocha Milei, "Don't panic", responde Trump, "let the light great again".

Los compañeros de piso no saben que hacer ante la falta de electricidad. "Sería hasta más divertido cenar en casa de Kamala Harris estofado de perro y albóndigas de gato", afirma el estadounidense. Milei propone a Trump y a Le Pen hacer una güija.

El argentino propone contactar con "los clásicos": Benito Mussolini, Adolf Hitler o Francisco Franco. "Normal que no aparezcan, estarán muy ocupados porque hoy en día los invocan a cada minuto", afirma Milei. Trump prefiere llenar el vaso lleno de ginebra para que aparezca alguien más divertido como Borís Yeltsin o la reina Madre.

La luz vuelve y se vuelve a emitir el partido del mundial, algo que Le Pen no aguanta y termina cogiendo la motosierra de Milei para romper la televisión. "Me gusta su estilo, nunca vi una tipa con tantas agallas", afirma Trump.