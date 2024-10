La ultraderecha se está expandiendo por el mundo, por eso El Intermedio ha decidido 'estrenar' la primera sitcom protagonizada por los principales líderes de la ultraderecha: 'Fachas'. En ella, comparten piso Santiago Abascal, Giorgia Meloni, Donald Trump, Marine Le Pen y Javier Milei.

La 'líder italiana' le reprocha a 'Trump' que lleva cinco días viendo la tele. "Este salón huele más fuerte que la casa de los Obama", afirma la 'italiana'. Esta le recuerda que justo hoy tiene que venir un posible inquilino para la habitación que tienen vacía. "No, si ocupamos esa habitación va a ser imposible que me visite Melania, se niega a dormir en mi cama", le reprocha 'Trump'.

El posible inquilino no es otro que 'Santiago Abascal', líder de Vox. 'Meloni' pregunta a 'Abascal' en qué trabaja. "Bueno, trabajar, trabajar...", responde incómodo, "si lo que os preocupa es mi solvencia tranquilos, como avales tengo una fundación, siete chiringuitos y un caballo purasangre".

"Está claro que no me quieren aquí", responde enfadado 'Abascal', "cualquier día se les mete un okupa en esa habitación y ya saben lo que pasa... se atrincheran, tienen 15 o 20 hijos, con las ayudas públicas montan una herriko taberna y, cuando te quieres dar cuenta, tienes a Puigdemont en el sofá".

Su discurso parece ser del gusto de 'Meloni' que comienza a aplaudirle. "No ha dicho ni una sola verdad, este hombre no habla en español habla en bulos", afirma la 'italiana'. "Good news, you are in, make extrema derecha great again", le dice 'Trump'. "¿De verdad? No sabéis cuánto me alegro, por fin tengo el piso que me merezco", responde él.