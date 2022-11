Isma Juárez se traslada hasta una reunión de la Asociación de Mercados Financieros para "humanizar" a los mercados. "¿Se puede un mercado financiero parar a hablar conmigo?", pregunta Isma Juárez a las personas que entran en la reunión: "Quiero conocerles mejor, ¿tienen corazón los mercados financieros?".

"No, yo creo que no tienen corazón", afirma uno de los integrantes de la reunión mientras que otro señor, expresidente de la Asociación de Mercados Financieros afirma que se siente un tipo "normal": "Soy de los afortunados que ya no trabajo, soy un hombre feliz". Pero, ¿un mercado financiero tienne un familiar en paro?, ¿t problemas para pagar la luz? Puedes ver sus respuestas en el vídeo de arriba.