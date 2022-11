España destaca por ser uno de los países más hospitalarios del mundo o, al menos, así lo piensan los millones de turistas que nos visitan cada año. Pero, ¿es eso verdad? ¿Somos tan hospitalarios o es solo un truco? Isma Juárez pone a prueba la hospitalidad de los españoles y, en especial, la de Ángela, una mujer que vuelve a su casa de la compra: "¿Le gusta tener gente en casa?". "Me encanta, se celebra todo en mi casa. Somos muy acogedores", responde ella, que no duda en decirle: "Si no has desayunado (te invito a un café en mi casa)". ¡Y lo cumple!

Pero no solo invita al reportero, también a todo el equipo de El Intermedio que le acompaña en este reportaje de calle. Además, de al café, Ángela le presenta a su madre, le invita a bombones y cuando Isma le pregunta si puede dormirse la siesta en su sofá esta es su reacción: "¿Seguro, no tienes que trabajar más? Mis siestas son cortas, diez minutos y fuera", dice Ángela, que finalmente le permite echarse un rato e, incluso, le arropa con una manta.