Isma Juárez ha visitado una feria de autocaravanas para conocer las últimas novedades del sector. El reportero ha tenido la oportunidad de ver el interior de estas casas móviles, una muy buena opción, en su opinión, "para poder vivir un día en primera línea de playa y otro en primera línea de setas".

El reportero charla con una pareja que ha acudido a la feria a "curiosear". "Tengo una caravana desde hace doce años y, a lo mejor, la cambiamos por una más moderna", explica Vicente. La que tiene en propiedad le costó, en su día, 25.000 euros. "Es una caravana de alta gama, tiene muebles duros, buenas bisagras, la nevera grande...", explica. En su nueva caravana, por ejemplo, buscan que tenga camas separadas.

"Uno va teniendo una edad y...", argumenta. "Hombre, Vicente, ¿han perdido la pasión?", pregunta, Isma, alarmado. "No, pero si se levanta uno al baño... tiene que pasar por encima del otro", responde él entre risas, "también se puede juntar, eh". El reportero pregunta cuánto tiempo llevan casados. "Ella lo sabe", responde Vicente, una respuesta que no convence a Isma: "Hombre, Vicente, no puede ser. Me ha dicho los nombres de todas las piezas de la caravana...".