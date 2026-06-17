Isma Juárez no consigue un saludo de Feijóo para El Intermedio, pero sí un resultado para el Mundial

El reportero ha asistido al Foro Taleñto y allí uno de los invitados ha sido el líder popular. Juárez ha intentado que Feijóo responda a alguna de sus preguntas, pero, como afirma Isma, "cuando no les preguntas sobre temas políticos es cuando ellos quieren hablar".

Isma Juárez ha visitado el Foro Taleñto España 2026 y allí, entre otros invitados, el reportero ha encontrado a Alberto Núñez Feijóo. Juárez le ha preguntado a líder popular, a su llegada al evento, si cree que tiene el talento para convencer a Junts y echar a Sánchez, pero este no ha respondido a su pregunta.

"Nos ha mirado y si no ha contestado es porque no ha querido", afirma Isma. Después, el líder popular ha posado en un photocall, pero Isma no ha conseguido abordarlo de nuevo. "Se ha ido por la derecha... vaya lectura he hecho del terreno", se lamenta el reportero.

En el interior, Juárez conoce a un hombre que, como le cuenta, estudió con él Derecho en Santiago de Compostela. "Era buen estudiante", desvela el señor, "pero yo era mejor". "Preséntese a las elecciones", le sugiere Isma.

Feijóo no saluda a El Intermedio

Tras su discurso, el reportero se acerca hasta el escenario para intentar que Feijóo salude al programa. A pesar de que mira en dirección a Isma, no responde con un saludo. El reportero, decepcionado, pregunta a una señora si conoce al líder popular para ver si se lo podía presentar.

Esta le cuenta que no lo conoce y que, además, quiere darle un abrazo y hacerse una foto con él. El reportero se propone conseguir que le de ese abrazo. Juárez le grita al líder popular que dos mujeres quieren hacerse una foto con él y, finalmente, ellas lo consiguen.

El reportero intenta, de nuevo, charlar con el líder popular. Al pasar por su lado, le agradece que haya cumplido su promesa de hacerse una foto con ellas y aprovecha para pedirle un resultado para el Mundial. "Pasamos a cuartos de final, después, seguimos hablando", responde. "No es muy optimista...", afirma el reportero, "cuando no les preguntas sobre temas políticos es cuando ellos quieren hablar, cuando no se tienen que mojar".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido