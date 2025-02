'Isabel Díaz Ayuso' asegura que le han "hackeado el móvil": "No hay ni rastro de mis conversaciones en Tuenti con Pablo Casado"

'Isabel Díaz Ayuso' está tan preocupada por el supuesto espionaje que estaría recibiendo por parte del Gobierno de España que ha decidido visitar una tienda de informática para demostrar que lleva razón.

"He tenido un pequeño problema con el móvil, pensaba llevarlo al servicio informático del partido, pero me lo quería arreglar a martillazos", comenta Díaz Ayuso mientras entrega su teléfono al 'informático' Dani Mateo, quien, con humor, le pregunta si ha probado a encenderlo para solucionar el 'problema'.

"¡Ja! Sí, hombre, para que me espíe Perro Sánchez. Me han hackeado el móvil", asegura la presidenta. "Me están desapareciendo mensajes y WhatsApp. Por ejemplo, ni rastro de mis conversaciones en Tuenti con Pablo Casado cuando éramos de Nuevas Generaciones", añade.

Otra de las preocupaciones de Isabel Díaz Ayuso es que, en ocasiones, oye voces saliendo del móvil. "A veces oigo voces en el móvil, suenan amenazas", le explica a Dani Mateo, aunque en realidad se trata de la música que tiene puesta.

"A veces noto que me graban", advierte la presidenta, para luego detallar que "en la parte de atrás" de su teléfono "hay una cámara". "¿Quién la ha puesto ahí?", se pregunta Ayuso. "¿El Fiscal General?¿Sánchez? O tal vez Inés Hernand, que también es una roja peligrosa y últimamente está muy por destapar cosas", plantea ante la mirada incrédula del 'informático' Dani Mateo.

