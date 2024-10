Gabriel Rufián protagoniza una divertida e inesperada pregunta a El Gran Wyoming en El Intermedio. "Bueno, Wyoming, dicen que tienes un montón de pisos por Madrid aunque seas socialcomunista y te quería preguntar precio", destaca el diputado de ERC, que insiste al presentador: "¿Por cuánto los alquilas?, porque igual me interesa".

"Eso es completamente falso", afirma El Gran Wyoming, que concreta: "Lo de los pisos no, lo de que soy socialcomunista". "Soy comunista, bolchevique, bolivariano... y lo de 'bilduetarra' no porque no me entra en la chapela", ironiza el presentador de El Intermedio, que bromea: "De hecho, ¿cómo crees que conseguí los pisos, siguiendo el ejemplo de Hugo Chávez". "Iba por la calle diciendo, 'exprópiese, exprópiese...", explica.