Inés Rodríguez trae a El Intermedio el último problema de su vida: alquilar un piso en Madrid que se ajuste a sus posibilidades económicas y a sus necesidades. Por ello, la colaboradora ha intentado 'engatusar' a El Gran Wyoming tras enterarse de que 'tiene tierras': "A mí me han comentado que tú eres terrateniente", bromeó Inés.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, la colaboradora fue a por todas para conseguir ser la nueva compañera de piso de Wyoming. "Me voy a vender. Hago un pan de plátano que te mueres, puede que se me caiga un poco de cáscara de huevo dentro… pero eso es por la emoción. Si me entretienes por la noche, te hago la cena y canto bastante bien mientras cocino. O sea, soy un partidazo", comentó la colaboradora con humor.

Esta 'oferta' de Inés sorprendió por completo a Wyoming, quien por primera vez en El Intermedio se quedó sin palabras. Sin embargo, el presentador bromeó con la posibilidad de acogerla en una de sus casas. "La verdad es que tiene buena pinta: pan de plátano con cáscara de huevo, cantas mientras cocinas y encima hay que leerte un cuento", señaló con su característico sarcasmo.