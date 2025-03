Inés Rodríguez, a la gente que cuestiona su capacidad como logopeda: "Sería un detalle que confiaran en nuestra profesionalidad"

Pocos días después de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, Inés Rodríguez visita el plató de El Intermedio para repasar las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad, un colectivo que considera "se podría tener un poquito más en cuenta" por parte del movimiento feminista.

En este sentido, reclama mayor presencia de mujeres con discapacidad en los medios y hace varias denuncias. La primera que el empleo de las mujeres con discapacidad es menor que el del conjunto de mujeres, además de estar "menos remunerado y más precario", al ser de menor formación, a la que por otro lado no se puede acceder. Un círculo que marca un techo de cristal en el que, explica, "si no se nos ve, no se nos considera capaces y no se nos sigue contratando".

La brecha salarial, señala, también es mayor a la del conjunto de mujeres. Además, se suma que "muchas veces se cuestiona nuestra discapacidad". En su caso particular, señala que como logopeda se ha encontrado momentos en los que "se cuestiona mi habilidad para hacer mi trabajo".

Por ello, apunta que "las personas con discapacidad somos muy conscientes de nuestros límites" y defiende el trabajo conjunto con otras personas: "Sería un detalle por parte de la gente confiar en nuestra profesionalidad y capacidad de derivación", afirma.