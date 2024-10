Inés Rodríguez explica en El Intermedio cómo vivieron sus padres el momento de su diagnóstico de parálisis cerebral. "Lo triste de todo esto es que nadie les explicó absolutamente nada", apunta la colaboradora. Además, comenta que ellos mismos se tuvieron que "buscar la vida" informándose a través de terceras personas o comprando libros sobre el tema.

Es por eso que desde El Intermedio Inés señala que "el acompañamiento a las familias debería ser una cosa prioritaria" porque, cuando reciben tal noticia, es importante que se centren en su hijo y que "el tema del papeleo" sea la menor de sus preocupaciones en esos momentos.

Por otro lado, Inés explica que ella tiene mucha suerte en la vida por todo lo que le ha dado su familia. "He tenido la suerte de nacer en una familia que se ha podido permitir llevarme a todas las terapias posibles", apostilla Inés. Sin embargo, reconoce que en la actualidad "no todas lo pueden hacer". Es por eso que reivindica que el Estado y los Gobiernos autonómicos dediquen más ayudas no solo para ellos, sino también para ayudar a quienes les ayudan.

Asimismo, Inés Rodríguez asegura que "hay muchas" cosas en las que centrarse para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen parálisis cerebral. Uno de los factores que considera importantes es acabar con las "barreras arquitectónicas" y cuidar a los profesionales. "Es necesario que se les trate bien a nivel laboral y económico para que hagan su trabajo con todo el cariño y dedicación que esto requiere", termina diciendo.