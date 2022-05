Sandra Sabatés y El Gran Wyoming repasan en el plató de El Intermedio los momentos más destacados del Congreso del PP de Madrid en el que Isabel Díaz Ayuso ha salido coronada como nueva presidenta del PP madrileño. Después de que Ayuso dé las gracias a su familia, El Gran Wyoming responde tajante a la política: "Debería ser su hermano el que le dé las gracias después de recibir una comisión de la Comunidad de Madrid por traer material sanitario sin ningún tipo de experiencia en el sector ni control por parte de la Administración".

"Miremos el lado positivo, esta vez Ayuso solo le da las gracias y no un contrato público", destaca El Gran Wyoming, que contesta tajante a las palabras de Isabel Díaz Ayuso contra el "feminismo machista" del Gobierno. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que el feminismo del gobierno es una "forma de ver la vida propia de malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas, desprovistas de responsabilidades ni siquiera ante sus peores decisiones, nos abochorna a la mayoría de las mujeres que trabajamos todos los días para sacar adelante nuestro país". "La principal misión del feminismo es combatir el machismo, por tanto, no puede haber un feminismo machista, son términos totalmente opuestos, como Comunidad de Madrid y Sanidad pública", destaca Wyoming, que explica que "resulta muy preocupante" que la presidenta madrileña "se mofe de que las mujeres reclamen llegar a sus casas sin pasar miedo, hayan bebido o no". Puedes ver la respuesta completa en el vídeo de arriba.