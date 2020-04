Sheila Blanco es periodista y música que se ha hecho famosa durante el confinamiento por su original iniciativa en las redes sociales: cantar la biografía de algunos compositores clásicos con su música de fondo.

"Surgió como surgen las cosas molonas, sin pensarlo mucho y pasándomelo muy bien. Me pareció muy cachondo", reconoce la artista.

Pero no sólo sube vídeos a las redes sociales. También ha participado en una iniciativa solidaria, 'Un aplauso en forma de música', junto a un pianista. Así llevaron la música hasta las puertas del hospital de campaña de Ifema con el pretexto de animar a los pacientes y sanitarios.

"Nos parecía que aportar nuestra música en estos momentos era lo mejor que podíamos hacer. Siempre he creído que la música es curativa", asegura. También cuenta que ellos decidieron las canciones "pensando en que les gustarían a todos".

A pesar de hacerlo en las redes y en Ifema, la música todavía no se ha animado a hacerlo en el balcón: "Salgo a aplaudir, pero no me he animado porque ala vuelta de mi calle hay una chica que canta lírico que es una pasada". "Igual me animo antes de que acabe el desconfinamiento", bromea.

Dani Mateo le propone cantar la biografía de Julio Iglesias con su música de fondo, pero a Sheila no le parece tan buen idea: "Hasta el momento ninguno de sus clásicos me convence, y lo sabes".

Para acabar, entona la biografía de Mozart y dedica una ráfaga a Wyoming, en un tono más ochentero.

Otros momentos destacados

Sheila Blanco no es la única artista que Dani Mateo ha entrevistado estos días. En programas anteriores descubrió a Tony Lomba, uno de esos héroes que cada tarde monta el show en su balcón.

"Hay vecinos que no los conozco y me dejan regalos: un ramo de flores, un dibujo de una niña, una cazuela de callos o incluso una empanada", aseguraba el atrista gallego.

El reportero también ha hecho más de un repaso a los artistas virales de la cuarentena desvelando lo hacen "cantantes con poquita voz", como la infanta Elena, que recitó, o Sonia Monroy que improvisó un temazo.