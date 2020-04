Tony Lomba es un artista gallego que, casi desde que comenzaron los aplausos sanitarios cada tarde a las 20:00 al inicio de la crisis por el coronavirus, sale al balcón para entretener a sus vecinos.

Altavoces, atril... nada le falta a este cantante y showman para amenizar las tardes. Dani Mateo ha querido charlar con él, tras descubrirlo en un vídeo que se ha vuelto viral.

El artista asegura que está "disfrutando de este Guantánamo" y que si sale a cantar es por petición popular. "Al segundo o tercer día, cuando salimos a aplaudir me empezaron a corear y no pude decir que no", cuenta.

Ahora ya todo el vecindario le conoce. "Hay vecinos que no los conozco y me dejan regalos: un ramo de flores, un dibujo de una niña, una cazuela de callos o incluso una empanada".

Eso sí, a la hora de actuar dice que lo hace con los ojos cerrados, porque sufre vértigo. Ante esta confesión Dani Mateo le aconseja entre risas: "No se te ocurra hacer eso de saltar del escenario como hacen los cantantes en los conciertos".

Por último, Lomba canta un poco para El Intermedio: "Hoy es un día especial, hoy es un día especial, hoy estoy en El Intermedio y eso va a ser la hostia".