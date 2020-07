The very best of El Intermedio

¿Se puede distinguir a un "catalán autóctono" por su aspecto? El ejemplo práctico con el que desmontamos la "barbaridad" de la alcaldesa de Vic

La alcaldesa de Vic y diputada de JXCat en el Parlament, Anna Erra, se ha metido en un jardín al pedir hablar en catalán "a quien por su físico no lo parezca" y evitar el castellano. Pero, ¿se puede distinguir a un catalán por su aspecto? Dani Mateo lo desmonta.