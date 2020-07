The very best of El Intermedio

La 'bofetada' de realidad de El Intermedio al PP a golpe de hemeroteca: así criticaba el aborto, el divorcio o el matrimonio homosexual

'Qué pensaban entonces' recuerda cómo el PP criticó el aborto, el divorcio o el matrimonio homosexual. Derechos sociales de los que se acabó beneficiando con el paso del tiempo. En este vídeo puedes ver cómo los populares se han tragado sus palabras.