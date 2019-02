No todo ha sido buen rollito en los Goya. "Ese ese nido de progres" (para Dani Mateo) que es la fiesta del cine español no ha invitado a Vox. Ellos tampoco querían ir, tal y cómo dejó claro Santiago Abascal: "No vamos a ir a ningún sitio donde se insulta todo lo que creemos seguiremos viendo a Clint Eastwood".

A la gente de Vox sólo le gusta la películas de "hombres maduritos, machotes y conservadores". Además cargaron contra "la mafia del cine" y les dan ideas para llenar las salas de bueno patriotas: piden películas sobre gestas que nos hagan llorar de orgullo por ser españoles como la de Blas de Lezo.

Para Dani Mateo, si alguien merece una película es "el gran almirante y mejor español don Blas de Lezo". A los 26 años ya había perdido un ojo, un brazo y una pierna en combate. Parece que "sabía mucho de guerra y no de prevención en riesgos laborales".

Para "los perroflautas" que no conozcáis quien fue salvó al imperio español en 1741 cuando, contra todo pronóstico, salió victorioso del asedio de los ingleses que pretendían arrebatarnos Cartagena de Indias, El Intermedio adelanta cómo sería una película sobre Blas de Lezo.