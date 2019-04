La xenofobia de Ferrusola no sólo es con extranjeros, también con españoles: "No puedo jugar, son todos castellanos”

LAS PERLAS DE MARTA FERRUSOLA

Dani Mateo repasa el largo historial de 'hits' de Marta Ferrusola en 'La Sagrada Familia' y descubre que no sólo es xenófoba con los inmigrantes, como sale a relucir en una entrevista en la que critica las mezquitas y a las "señoras inmigrantes". En una entrevista para El País contó una anécdota familiar un tanto exagerada: "A veces, jugando en el parque se me acercaban y decían; hoy no puedo jugar, madre, todos son castellanos".