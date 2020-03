Si bien algunos miembros del Partido Popular se han mostrado a favor de manifestarse el 8 de marzo, como Cuca Gamarra, otras personas no tanto. Una de ellas, ha explicado Dani Mateo, es Isabel Díaz Ayuso, "la oposición a Sánchez 24 horas, la guardiana del 'muro liberal'".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ya había avisado de que no asistiría a la manifestación feminista, rompiendo con la línea oficial de su formación.

Una decisión que ella misma ha explicado: "Cuando me obligan a hacer las cosas de una manera para que no me digan que soy esto o lo otro es cuando suelo rechazarlo. Yo estoy a favor de estar en contra. Es una forma de entender la vida que siempre he tenido".

"Lo de Ayuso es una forma de vida. ¿Que os gusta el 8M? Pues a mí no. ¿Que odiáis los atascos? A mí me flipan. Así es la presidenta madrileña, una mujer con la actitud contestataria de los 'punks' y los modales 'cuquis' de los Osos Amorosos", ha comentado Dani Mateo.

No obstante, ha explicado el presentador, esto no significa que Ayuso esté "dando por sentado que hombres y mujeres no deberían contar con los mismos derechos". "La cuestión es que a ella la igualdad se le queda pequeña", ha añadido.

Pues Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que ella cree "en la libertad de las mujeres": "Esto de la igualdad con los hombres me parece relativo, porque yo no quiero ser igual que vosotros. Quiero, a lo mejor, ser más en algunos campos".

