"Con Díaz Ayuso nunca entiendo nada, sobre todo, no entiendo cómo ha podido llegar a la presidencia de la Comunidad de Madrid", destaca El Gran Wyoming tras ver las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en las que pide a Sánchez el cierre perimetral "por días" para el puente de Todos los Santos o no habrá confinamiento. "¡Qué ganas tienes de que el Gobierno de Madrid les dé un disgusto a los madrileños!", destaca Dani Mateo al presentador.

Y es que Dani Mateo destaca que Isabel Díaz Ayuso, "la Juana de Arco de la Puerta del Sol, ha dado a los madrileños una nueva libertad" después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya decidido levantar el veto a las reuniones de no convivientes entre las 00 y las 6. Eso sí, mantiene el veto nocturno, por lo que "Ayuso ha dado libertad de montar fiestas en casa, ya que una vez que entres ya no podrás salir hasta las 6 de la mañana", destaca alucinado Mateo. Pero la presidenta de Madrid tiene un plan infalibre para que las cosas no se les vaya de las manos. Puedes ver el análisis completo de Dani Mateo sobre Isabel Díaz Ayuso en el vídeo principal de esta noticia.