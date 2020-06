Los jóvenes que participan en botellones y fiestas masivas en plena pandemia "no llegan a la altura del betún" a Joaquín, "un joven belga que no atiende a las normas de la OMS".

Como ha explicado Dani Mateo, el viaje de Joaquín comenzó en un vuelo desde Bélgica hasta Madrid. Una vez en la capital española, el aristócrata cogió un AVE hasta Córdoba, pero no lo hizo para trabajar: "Tenía que encontrarse con su novia cordobesa para ir a una fiesta con 27 personas".

Se lo pasaron tan bien que ahora todos siguen en casa, pero de cuarentena: Joaquín dio positivo en coronavirus, por lo que todos los participantes de la fiesta "han sido agraciados con un posible contagio", como ha explicado el colaborador de El Intermedio.

"Moraleja: no seáis como Joaquín, egoístas e irresponsables", ha espetado Dani Mateo, que ha asegurado que es difícil que alguien sea como Joaquín. Y es que el joven belga es príncpipe de Bélgica y sobrino del rey de este país: "Se parece a un rey emérito que yo me se, porque las tras la pillada ha mostrado su arrepentimiento en un comunicado".

"Lo siento mucho me he equivocado y no volveré a irme a una fiesta en pandemia", ha bromeado Dani Mateo.

Otros momentos destacados

Pero no es la primera vez que miembros de la 'alta sociedad' no dan ejemplo en plena pandemia. En este vídeo de El Intermedio Dani Mateo y El Gran Wyoming narran la contienda que mantienen los presidentes de Estados Unidos y Brasil para ver "quién va más por libre gestionando pandemias".

En El Intermedio también se hizo una comparación entre algunas de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y el presidente de Estados Unidos.

La política, a la que en este vídeo se la denomina "la Trump española", copia algunos de sus argumentos contra el estado de alarma con semanas de retraso.